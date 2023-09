První přání se Monice bohužel splnit nepodařilo. Čtyři dny před svými nedožitými sedmačtyřicátými narozeninami prohrála svoji bitvu s rakovinou mízních uzlin. „Monča byla smíšek, sluníčko, milovali jsme ji od narození, i když se s jejím příchodem na svět v naší rodině leccos změnilo,“ vzpomíná matka Ladislava, která se se smrtí dcery stále nemůže vyrovnat. Druhé vytoužené dítě manželů Foltínových se narodilo s dětskou mozkovou obrnou a dlouho trvalo, než se rodiče o této diagnóze vůbec dozvěděli. Monika byla od narození ve všem pomalejší, měla problémy s kyčlemi, dlouhé měsíce nosila podpůrný strojek, chodit začala až ve dvou letech a vlastně po celý svůj život potřebovala celodenní péči. O co těžší život měla, o to více ji láskou zahrnovali oba rodiče i starší bratr a snažili se, aby vedla v rámci svých možností plnohodnotný život.

Monika byla navzdory svému hendikepu stále dobře naladěná, pozitivní a příliš si nikdy nestěžovala. Že má podivnou bouli na noze, zjistila matka náhodou. „I přes veškerou léčbu, operace, chemoterapii naše Monička boj s rakovinou prohrála. Ani ten narozeninový dort už nestihla ochutnat. Na odchod milovaného dítěte se nejde připravit. Zdrtilo nás to všechny, mě, muže i syna. O to více jsme pak s mužem chtěli splnit vše, co si přála, když to největší přání, aby se uzdravila, nevyšlo,“ pláče Ladislava Foltínová. Dort, který pro dceru tehdy měli objednaný, v květnu zdrcení rodiče vyzvedli ve výrobně a společně odvezli do Domácího hospicu Západ. „Musím znovu opakovat, že děvčata z hospicu jsou andělé, pomáhaly nám se vším až do Moniččina konce, bez nich bychom péči v posledních dceřiných dnech ani nezvládli,“ opakovaně vyjadřuje vděk Ladislava.

V době, kdy již byla Monika upoutána na lůžko, hleděla z okna svého pokoje do zahrady na třešeň. A tehdy vyslovila přání, že by moc chtěla, aby jedna třešinka rostla také v hotelovém resortu v Egyptě, kam s ní rodiče za jejího života často vyjížděli. Díky své veselé povaze byla Monika v hotelu oblíbená a rodina tam postupem času navázala přátelské vztahy s tamním ředitelem, lékařem i hotelovým delegátem. „Je to pro nás takový druhý domov,“ říká Ladislava. Po Moničině smrti, sotva se rodina trochu sebrala, oslovila vedení hotelu Malikia Marsa Alam s přáním dovézt do Egypta a vysadit zde dceři na památku strom. „Z hotelu nám napsali, že jim bude ctí, pokud tam stromek zasadíme,“ vypráví Ladislava. „O stromek se postarám já, seženu takový, aby v Egyptě vydržel tamní klimatické podmínky,“ řekl tehdy matce syn Martin. Dovezl k rodičům sadičku třešně, která není klasickým stromem, je to šlechtěná rostlina, stane se z ní spíše keř, který vyroste maximálně do výšky dvou metrů a kterému letní horké dny u moře nevadí. Chvíli pak čekala na svůj transport v Tachově, v srpnu ale manželé Foltínovi sbalili kufry, do jednoho přidali i bezpečně zabalený stromek a vyrazili splnit poslední dceřino přání. „Na letišti v Egyptě po nás chtěli otevřít kufr, rostlinku viděli, ale nikdo s tím neměl problém, prošli jsme v pohodě,“ líčí cestování. Po ubytování se pak Ladislava a Milan ve společnosti svých egyptských přátel vypravili stromek zasadit do místa, které vedení hotelu určilo. Hotelový lékař, jehož s rodinou pojí více jak přátelské pouto, k překvapení obou truchlících manželů zajistil ke stromku také pamětní desku – rámeček s Moničinou fotografií.

Aniž by to Ladislava s Milanem čekali, u stromku se v průběhu jejich pobytu objevilo několik předmětů, které je potěšily. „Kdosi sem přidal andílka, obsluhující od fresh koktejlů přinesl Moničce dvě obrovské mušle, někdo další navázal zezadu k fotce pletený řetízek přátelství,“ neskrývá radost Ladislava.

Vedení hotelu ukázalo, že si svých stálých klientů váží, v době pobytu Foltínových ještě jednou. Jak se dozvědělo, že sem nepřijeli jen splnit třetí přání své zesnulé dcery, ale že zároveň v době jejich egyptského pobytu uplyne rovných 50 let od svatby, dodnes Ladislava ani Milan netuší. Na oslavu, kterou jim nachystali a které se zúčastnili i další hosté resortu, rozhodně nikdy nezapomenou. „Byla to skutečně úžasná oslava, těžko se hledají slova vděku,“ tečou Ladislavě slzy. Půl století společného manželského života mají za sebou, v další části už musí pokračovat bez dcery, pouze se synem Martinem a jeho rodinou. Monča zůstává navždy v jejich vzpomínkách.