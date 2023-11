„Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím pečuje o budoucí generace. Mateřská škola pokládá základ tomuto celoživotnímu vzdělávání. Naše paní kuchařky i provozní zaměstnanci splňují svou prací všechny nutné normy k provozu a chodu mateřské školy. Mateřská škola je udržována v čistotě, všichni zaměstnanci se podílejí na zdravém i estetickém prostředí školy tak, aby vaše děti se mohly celodenně plnohodnotně rozvíjet a vzdělávat. Také všichni zaměstnanci se pravidelně vzdělávají. Budoucími škrty a snižováním platů nepedagogickým zaměstnancům, jakožto i snižováním stavu zaměstnanců, můžeme přijít nejen o kvalitní kolegy, pro které bude finanční situace již neúnosná, ale také o kvalitu našich služeb, ve svém důsledku to může mít vliv na kvalitu i dostupnost školního stravování a kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu,“ uvádí svém prohlášení jednohlasně kolektiv zaměstnanců kladrubské mateřinky.

Tady je seznam škol, které se na Tachovsku zapojí v pondělí do stávky

„Rodiče jsem při nedávné podzimní slavnosti na možnost, že budeme stávkovat upozornila. Navrhla jsem jim tehdy, aby se v případě zájmu za mnou zastavili, že jim blíže vysvětlím konkrétní důvody, proč se s požadavky odborů ztotožňujeme,“ uvedla ředitelka školky Pavlína Tvrzová. Dle jejích slov většina rodičů o zdůvodnění neprojevila zájem a nikdo z pracovníků se nesetkal s negativní reakcí na rozhodnutí zaměstnanců.

„Se stávkou a zkvalitněním školství pro naše děti určitě souhlasím, ale musím přiznat, že je to pro nás komplikace. Nemít rodiče v Plzni, kteří jsou již ve starobním důchodu, tak bych si musela vzít dovolenou. Dcera Viktorie přijde odpoledne o kroužek in-line bruslí, protože ji nestihneme včas dovézt zpět do Kladrub. To mě mrzí, ale musíme to obětovat. Třeba ta oběť bude přínosem pro naše děti,“ prohlásila Tereza Šimková z Kladrub. „Samozřejmě každá taková věc nám trošku komplikuje pracovní týden. Jsme oba pracující. Manželka si musela vzít volno v práci, které si následně musí napracovat,“ odpověděl Deníku Tomáš Jaša. Problém s hlídáním nemají ani manželé Tůmovi. „Vnučku ráda pohlídám, jsem již v důchodu. Ale je pravda, že každý hlídací babičku nemá,“ řekla Helena Kasalová.