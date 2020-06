Obec Obora, ležící šest kilometrů západně od okresního města, má přibližně sto padesát obyvatel. Vesnický spolek Obora nejen pro ně připravil na nadcházející víkend druhý ročník sportovně soutěžního odpoledne pro děti i dospěláky. A z čeho sestává?

„Týmy nebo jednotlivci poběží po vyznačené trati lesem či loukou a cestou budou na stanovištích plnit různé úkoly, jako střelbu ze vzduchovky, šplh a podobně. Za to budou dostávat body a to vše bude na čas,“ stojí na plakátu k akci. Stejně jako to, že start, cíl i zázemí celé akce bude na místním čarodějnickém plácku. Není to lákavé?

Zdroj: repro

Pořadatelé připravili čtyři soutěžní kategorie. První z nich je pro rodiče s potomkem, a ta je jediná bez věkového omezení, zřejmě u obou soutěžících. Dalšími jsou kategorie dětí do 12 let, dorostenců mezi 12 a 15 lety věku a dospělých od 15 do 99 let.

Samotný závod odstartuje ve 14 hodin a prezentace odvážných závodníků a závodnic bude probíhat přímo na místě mezi 12.30 a 13.30 hodin. Počasí má být podle předpovědi přívětivé a sportování nakloněné, tak neváhejte a přijďte sobě i všem okolo ukázat, co ve vás je!