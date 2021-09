Zároveň připomene i kláštery v době osvícenství, život mnichů v této době velkých společenských změn a příčiny rušení klášterů v západních Čechách. "Sám se na přednášku pana Krčka velice těším, je to skutečný znalec této doby. Připomenu, že prohlídka začíná ve 14 hodin a vstupenky by bylo lépe si předem zarezervovat," zve kastelán kláštera Milan Zoubek.

Průvodcem netradičního putování časem bude tentokrát historik Jakub Krček. Autor knihy Rušení klášterů na Plzeňsku: Kladruby, Plasy a Chotěšov v době osvícenských reforem návštěvníky seznámí s myšlenkovým proudem z poloviny 18. století, kdy byla snaha vnést do habsburské monarchie myšlenky svobody a touhu změnit po staletí nehybnou společnost k lepšímu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.