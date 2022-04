Václav Hurych pochází z České Třebové, po vojně se ale s manželkou odstěhovali do Tachova. Koncem osmdesátých let koupili chalupu na okraji Labutě, kam se kolem roku 2000 přesunuli natrvalo. „V Labuti jsem si často povídal s místními. Já byl vždycky zvědavý, zajímala mě historie zdejšího regionu, kterou jsem tehdy vůbec neznal,“ řekl Deníku Hurych a pokračoval ve vyprávění: „Jednou se řeč obrátila na kroniku. Jeden z místních ji měl na půdě, a tak mi ji přinesl ukázat. Kronika však končila zápisem z roku 1953. Zarazilo mě, že v jejím psaní už dále nikdo nechtěl pokračovat. Domluvili jsme se s tehdejší starostkou, že bychom v psaní kroniky mohli pokračovat. A tak jsem se k této činnosti vlastně dostal.“

Hurych tedy začal postupně navštěvovat archiv a sbírat veškeré materiály od roku 1953, čerpal ze vzpomínek spoluobčanů, chodil se ptát na úřad, podklady získával i od místních podnikatelů a z dalších zdrojů. „Co se dalo, jsme dohledali, ale zdaleka ne vše,“ zmínil kronikář. Pořádně začali kroniku v Labuti psát v roce 2008. Do tohoto roku jsou události zaznamenané písemně, poté je začal Hurych zpracovávat elektronicky.

Loni v únoru se kronikář přemístil do Starého Sedliště, do nově vybudovaného domu s pečovatelskými byty. „Labuťskou kroniku jsem tudíž už psát nemohl, ale ani mi to nevadilo. Jsem už často unavený, a tak jsem plánoval více odpočívat. Nakonec jsme se ale domluvili s obcí, že začnu shromažďovat informace do kroniky Starého Sedliště. Odmítnout se nedalo,“ usmíval se.

