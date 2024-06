Mateřinka Prokopa Velikého v Tachově se v úterý 25. června odpoledne rozloučila se školním rokem, přivítala prázdniny a pasovala předškoláky.

Rozlučková slavnost v mateřince: tance, tahání řepy i pasování předškoláků | Foto: Deník/Antonín Hříbal

Zábavná zahradní rozlučková slavnost začala tanečky, které s dětmi všech tří tříd připravily jejich učitelky a pokračovala pohádkou o veliké řepě, do které dětské divadlo Z bedny s panem Pohodou zapojilo děti i rodiče. Překvapením bylo lanové švihadlo, pod kterým proběhl každý, kdo chtěl vběhnout rovnou do prázdninového období. Došlo také na slavnostní šerpování a pasování mečem předškoláků, kteří po prázdninách usednou do školních lavic. Závěr zahradní slavnosti patřil poděkování učitelkám od rodičů, volné zábavě, občerstvení a opékání buřtů. Vydařené slavnosti přálo i pěkné letní počasí.