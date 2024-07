Nové auto dostanou k výročí 140 let od založení dobrovolní hasiči v Rozvadově.

V příštím roce oslaví SDH Rozvadov neuvěřitelných 140 let od svého založení. Za jejich usilovné snažení, dobrovolnou a často velmi náročnou práci se rozhodlo vedení obce Rozvadov je obdarovat darem vskutku obrovským, zároveň však potřebným.

„Práce hasičů je náročná. Často jsou v jejich rukou nejen majetky, ale i životy lidí. Proto si zaslouží, aby ke své dobrovolné činnosti měli co nejlepší podmínky,“ řekl Deníku starosta Rozvadova Martin Ábel. A dle toho vedení obce Rozvadov jedná. Nyní se zaměřilo na nákup nového výjezdového cisternového vozidla, zejména, když současné vozidlo Iveco Magirus už dosluhuje, v letošním roce oslaví Magirus padesát let. To kdysi v rámci skvělé spolupráce, která trvá dodnes, dostali od hasičů ze sousední partnerské obce Waidhaus. „Nové vozidlo je třeba objednávat s velkým časovým předstihem, čekací doba je 14 měsíců, proto jsme vše začali řešit již v letošním roce, abychom ho našim hasičům skutečně mohli při oslavě předat,“ pokračuje starosta. Dle jeho slov cisternová automobilová stříkačka Tatra Force na podvozku 4*4 s čtyřdveřovou kabinou a s hasičskou nástavbou od THT Polička splňuje ty nejpřísnější parametry, které na svých vozidlech používají profesionální hasiči.

Obec však nečeká s modernizací výbavy pouze na výročí. V letošním roce hasičům zakoupila také dopravní automobil Volkswagen Crafter. Tento devítimístný automobil byl pořízen letos v lednu v celkové hodnotě 1 754 000 Kč. Pro nákup tohoto vozu obec získala dotaci od GŘ HZS ČR a Plzeňského kraje v celkové výši 750 000 Kč, zbývající zhruba milion korun z rozpočtu obce, uvedl Martin Ábel. V nedávné době byla dostavěna nová hasičárna, v níž mají k dispozici v přízemí dvougaráž, sprchy, převlékárnu. V patře pak mají novou školící místnost a kancelář.