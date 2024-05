Přátelské vazby mezi Rozvadovem a Waidhausem oslaví kulaté výročí. Na programu je hudba, zábava pro děti a ohňostroj.

RCZ - Rammstein Tribute Show. | Foto: Se svolením Spokul

Velkolepá oslava 30 let partnerství obcí Rozvadov a Waidhaus se chystá na sobotu 11. května na fotbalovém hřišti v Rozvadově. Návštěvníky čeká bohatý program, který vyvrcholí ohňostrojem.

Spolupráce obou obcí funguje na několika úrovních. „Nejvíce a nejčastěji se asi setkávají hasiči, kdy naši i dobrovolní hasiči z Waidhausu spolupracují celkem pravidelně. Spolupracují i další spolky, školy, setkávají se také senioři,“ řekla Deníku pracovnice úřadu Martina Klimpel.

Oslava měla být původně za hranicemi, nakonec se její konání přesunulo na fotbalové hřiště v Rozvadově, začátek je stanoven na 14 hodinu. Návštěvníky čeká celá řada hudebních těles, na pódiu se představí například část dechového souboru Mladí hudebníci z Waidhausu a Klubový orchestr Waidhaus. Poté zahraje Chodovarka a pak už si přijdou na své především vyznavači rocku. Večerní část zahájí rocková kapela Four Roses, následně to rozbalí Newzareth, po nich Old Boy and the Rockin Guys a večer zakončí smršť v podobě RCZ - Rammstein Tribute Show, kdy úplně na závěr o půlnoci ozáří obec ohňostroj.

Pořadatelé mysleli i na nejmenší, děti si mohou užít pouťové atrakce, ale také skákací hrad či střelbu ze vzduchovky, chybět nebude populární malování na obličej. A uspokojeny budou i chuťové pohárky všech přítomných, stánky nabídnou české i bavorské speciality a nápoje. Vstupné je zdarma.