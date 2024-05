Česko s Německem spojí na Tachovsku nová cyklostezka. Měla by vést z Rozvadova až po hraniční most a společně s ní vznikne i stezka pro pěší.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Z pohraniční obce Rozvadov až po hraniční most by měla vzniknout nová cyklostezka, která se napojí na stávající cyklotrasu Euro Velo 13 (EV13) a myšleno je i na vyznavače chůze, pro něž vznikne stezka pro pěší. Deníku to potvrdil starosta obce Rozvadov Martin Ábel. Výstavba je naplánována do dvou etap, přičemž první by měla být zrealizována ještě v letošním roce. „Projekt je hotový, v současné době máme zažádáno o stavební povolení, následovat bude výběrové řízení na zhotovitele a poté nic nebrání tomu, aby stavba započala,“ uvedl starosta.

První etapa povede z Rozvadova ke staré celnici, dnes obchodní areál společnosti Nysade s restaurací Baileys. „Bude se rušit dosavadní čtyřproudová komunikace II/605, která spojuje obec Rozvadov s bývalou celnicí. Z ní zůstane komunikace klasická dvouproudová, vedle ní vznikne zelený travnatý pás a následně vedle něj povede zmíněná cyklostezka spojená se stezkou pro pěší,“ vysvětlil Martin Ábel. „V rámci této stavby úzce spolupracujeme se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, která v rámci naší společné akce položí nový asfaltový povrch na zmiňovanou komunikaci,“ doplnil informace starosta Rozvadova. Rozpočet na celkovou zhruba dvoukilometrovou stezku včetně veřejného osvětlení činí kolem 12 milionů korun, přibližně 80 procent ceny projektu by chtěla obec hradit z dotací Interreg Europe a Plzeňského kraje.

Od bývalé staré celnice po hraniční most, tedy druhá etapa, kde se nová trasa napojí na stávající cyklostezku Euro Velo 13, by měla přijít na řadu v příštím roce. „Letošní část plánované akce, tedy vybudování první dvoukilometrové trasy cyklostezky, rozhodně stihneme,“ je přesvědčen starosta Rozvadova Martin Ábel.