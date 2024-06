Když Kosovan Rudi Kolndrekaj otevíral svou první pizzerii v jihoplzeňských Blovicích, netušil, že jeho Rud's pizza se bude brzy prodávat po celém Česku i v zahraničí. Po třech letech provozu slaví otevření 24. provozovny, do konce roku se jejich počet zvýší až na 35. Během léta přibydou další pobočky v Plzeňském kraji.

Rudi Kolndrekaj z Kosova si v Plzni splnil svůj sen. Jeho Rud´s pizza je stále oblíbenější. | Video: Deník/Pavel Bouda

Rudi přijel do Čech z válkou zbídačelého Kosova, když mu bylo 20 let. Tehdy našel zázemí u strýce v Kolíně a začal pracovat jako prodavač ve zlatnictví. Tam vydržel 13 let. Jeho novým domovem se pak stala Plzeň, kde strýc otevřel další zlatnictví. Rudi ale snil o gastronomii. Nakonec se rozhodl splnit si svůj sen a začal péct pizzu. O svém podnikání teď píše knihu, ve které popisuje svůj příběh.

Na pizze od Rudiho si pochutnávají lidé i v Řecku a Kosovu. Majitel chce svou firmu dál rozšiřovat. Plánuje expanzi do slovenské Bratislavy a do Albánie. V západních Čechách nově fungují provozovny v Přešticích, Plasích a ve Kdyni. Připravuje se otevření dalších ve Stříbře, Klatovech a v Mariánských Lázních. V červenci přibyde stánek na Nepomucké třídě v Plzni. „Pobočku, na kterou se nejvíc těším, otevřeme 20. července v nově zrekonstruovaném obchodním domě Máj na Národní třídě v Praze, kde se nám podařilo získat prostory. To bude velkolepé,“ dodává Rudi.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Pobočky fungují formou franšízy. „Chceš podnikat, chceš si splnit sen, pak máš v Rud's Pizza otevřené dveře. Nemusíš se bát, náš tým tě povede a úspěchy jsou zaručené. Podnikáme, protože chceme získat svobodu. Kdo chce jít s námi, tomu ukážeme cestu,“ prozrazuje zakladatel filozofii své firmy. „Naši franšízanti jsou skvělí lidé a určitě jim patří velké poděkování. Jsme vlastně jedna rodina,“ sděluje.

Jeho začátky ale nebyly vůbec jednoduché. „Jednoho dne jsem v obchodě procházel kolem mražených pizz a koupil jsem si tu, která vypadala nejhůř. Byla jen zabalená v igelitu, na pohled strašná, ale hlavně byla nejlevnější. Sundal jsem z ní suroviny a rozhodl se ozdobit ji svou vlastní kombinací. A přesně ten den vznikla pizza Rud's Speciál, která je dnes naše nejprodávanější. Je to pizza s bílým základem, mozzarellou, anglickou slaninou, šunkou, klobásou, cibulí, hořčicí a beraními rohy,“ popisuje Rudi svůj první výrobek.

Dalším problémem bylo těsto. „Zkoušel jsem udělat těsto podle receptů na internetu, ale nikdy se mi žádné nepovedlo. Pokaždé to bylo zklamání. Neměl jsem hnětač a ani peníze, abych si ho koupil. Těsto jsem hnětl ručně, strašně mě z toho bolely ruce,“ vzpomíná Rudi Kolndrekaj. Nakonec vytvořil svůj vlastní osvědčený recept a začal péct pizzu doma. Protože zájemců bylo hodně, po půl roce příprav otevřel první podnik v Blovicích. Krátce nato vzniklo díky známému grafikovi nepřehlédnutelné logo jeho firmy znázorňující hipstera s pizzou místo plnovousu.

Pizza nad zlato. Příběh Rudiho z Kosova připomíná pohádku

V nabídce je teď 23 druhů pizzy a stále se obměňuje. „Máme i zajímavosti, jako je sladká pizza Sugar Baby s krémovým bílým základem, Nutellou, jahodami, sušenkami Lotus a krémem. Děláme také půlenou pizzu s česnekovým dipem a Creamy Barbeque, která má okraje plněné sýry mozzarella a cheddar,“ uzavírá Rudi Kolndrekaj.