Zatímco v pátek 23. února se z Regionálního muzea Kladrubska linula vůně kávy, o den později v sobotu večer se muzejní sál zaplnil účastníky historicky prvního muzejního kvízu, který pracovníci RMK připravili, a v němž by rádi pravidelně každý měsíc pokračovali.

Muzejní kvíz v Kladrubech hráče nadchl. | Video: Deník/Monika Šavlová

Páteční podvečer navštívilo muzeum několik desítek návštěvníků, kteří neváhali ochutnat v aeropressu připravené různé druhy brazilské kávy. V nabídce byla například káva se sladkou chutí rumu, nugátu a sušených švestek, ale také s chutí mandarinky, třešně a nugátu. Návštěvníci si mohli také pochutnat na zákuscích z místní cukrárny. „Dala jsem si espresso směs Dejavu příchuť sladká čokoláda. Nejsem kafař, ale opravdu jsem si moc pochutnala,“ pochvalovala si jedna z návštěvnic Jiřina Hrubá.

Břichomluvec Polach pobavil Tachov. Postavičky v čele s Matýskem bavily všechny

V sobotu večer se pak v muzeu sešlo šest týmů hráčů, kteří přišli na první muzejní kvíz, do něhož otázky seskládali sami pracovníci muzea po vzoru hospodských kvízů. Každý tým, který se skládal ze tří až osmi hráčů, měl svoje jméno. Při pětapadesáti otázkách složených z různých témat se tak nakonec z hlav kouřilo například Štopičkám, Pohodářům, ale také Fantastické šestce. „Říkali jsme si s kolegou, že zkusíme něco nového a mile nás překvapilo, že sotva jsme kvíz vyhlásili, tak se zájemci o rezervaci jen hrnuli,“ řekla Deníku ředitelka muzea Alice Pospíšilová. „Zatím vůbec nevíme, co nás čeká. Je to náš první kvíz v životě,“ přiznala před začátkem Jana Krejzlová, která dorazila s partnerem Radkem Danielem. K nim se pak připojili přátelé, aby společně vytvořili tým Sněženky a machři. Za Štopičky soutěžila trojice mladých žen, mezi nimiž byla i Kateřina Syrová z Kladrub. „Znám hospodské kvízy z dob, kdy jsem chodila na střední školu. Tak jsem pozvala kolegyně z práce a těšíme se, že si večer užijeme,“ usmívala se Kateřina.

Jak zdravě mlsat v praxi? Školáci z Konstantinových Lázní navštívili cukráře

Ředitelka muzea Alice Pospíšilová společně s kolegou Jiřím Kohoutem si dali na přípravě otázek skutečně záležet, střídavě je pak oba hráčům po sériích předkládali. Zatímco mladší hráči a hráčky bojovali s tématy například kolem slavného časopisu Čtyřlístek, starší si nevěděli rady s otázkami týkajícími se Harryho Pottera a společně se všichni zapotili u témat týkajících se zemědělství či biatlonu. „Přišli jsme i s dcerami celá rodina a hrozně se nám kvíz líbil. Ale o časopisu Čtyřlístek jsme nevěděli vůbec nic,“ smála se Kateřina Jozová. „Skončili jsme čtvrtí ze šesti týmů, takže pohoda. Hlavně, že byla super zábava,“ doplnila. (šav)