Pořád vás baví rybaření, stejně jako když jste před mnoha lety začínal a radoval se z každého úlovku, nebo tím, že už jste spoustu ryb chytil, tak nadšení postupně opadá?

Právě tím, že jsem spoustu ryb za svůj život chytil, tak mě rybaření baví pořád, a to čím dál víc. Je to možná trošku nemoc (smích). Jen už se nemusím tolik honit za velkými rybami. Spíš se nyní snažím užívat si každý den v přírodě. Mám malou dcerku, takže chodím ven i s ní, a mám radost třeba i z pěticentimetrové plotičky, kterou ona se mnou vidí.

Chytal jste někdy tady u nás na Tachovsku?

Chytal jsem po úplně celé republice, není moc vod, kde bych nechytal. Hodně jsem jezdil už před asi dvaceti lety tady nedaleko na sumce na přehradu Hracholusky.

Chytil jste ho tehdy?

No jasně, už tehdy jsme tam chytali pěkné kousky.

Amazonie je bezpečnější než Londýn, řekl rybář Jakub Vágner v Kladrubech

Co byste poradil rybářům u nás v regionu nebo prostě všem?

Aby byli šťastní, to je to nejdůležitější. Protože když se člověk za něčím žene a stejně ho to nenaplňuje, tak je to zbytečné. Je úplně jedno, co a kde člověk chytá, nebo třeba na co chytá, ale když ho to, co dělá, naplňuje, tak je to správně. Ale to platí všeobecně, nejen u rybaření.