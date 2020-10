Šest stupňů venkovní teploty se prý dalo vydržet, horší bylo, že chyběly pomocné ruce. "Je nás málo, většinou potřebujeme tak šedesát rybářů na pomoc, ale tady jich je asi polovina. Hodně asi zavinil strach z koronaviru, někdo může být v karanténě, nemocný, ale hlavně nemáme taky novou generaci, co by chodila," byl rozmrzelý hospodář rybářské organizace Jiří Vojta.

Rybáři z 18tihektarového rybníka rozváželi ryby do okolních míst. "Dvě stovky metráků ryb cestovaly do revírů na Hracholuskách, na řeky Mži a Úhlavku. Práce bylo hodně, přišlo málo lidí, o to víc práce měli ti, co přišli," uvedl předseda Místní organizace Českého rybářského svazu Stříbro František Hodonický.

Rybáři letos ani neměli šanci se ohřát ve vytopené maringotce, protože tam měli kvůli opatřením zákaz vstupu. "Děláme jim párky, čaj, kafe, ale vše podáváme okénkovým způsobem, letos k nám nikdo dovnitř nesmí. Nedá se nic dělat, musí si to sníst venku," uvedly kuchařinky Drahuš a Iva.