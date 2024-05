I kapr o délce 54 centimetrů se chytil na udici při dětských rybářských závodech na Rybniční soustavě Čertův mlýn v sobotu 18. května. Pořadatelé manželé Vašíčkovi vyhlásili dvě kategorie, kdy první byla pro dětské rybáře do 10 let, ve druhé se utkaly děti od 10 do 15 let.

Přestože počasí malých rybářům příliš nepřálo, k rybníku zasedlo 35 účastníků. „Bohužel se kvůli nemoci několik dětí nakonec odhlásilo a pár jich zřejmě odradilo i počasí,“ řekla Deníku Šárka Vašíčková. Vítězové si odnesli medaile, diplomy i zajímavé ceny v podobě poukázky na rybářské náčiní. Robert Vašíček za pořadatele zároveň vzkazuje zájemcům, kteří se nemohli zúčastnit, že další závody se budou konat 31. srpna, kdy bude zároveň zakončení sezony.