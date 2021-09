Přípravy revitalizace rybníka ztěžuje byrokracie, starosta Ošelína Jiří Šefčík ale věří, že se na podzim začne.

Rybník je v současné době zarostlý rákosem, na podzim by měla začít jeho revitalizace. | Foto: Deník/Jiří Kohout

Logo Deník na návštěvě.Zdroj: DeníkNejvětším investičním projektem letošního roku je v obci Ošelín revitalizace rybníku v jejím centru. Deníku to potvrdil starosta obce Jiří Šefčík. „Hodně nás trápí byrokracie kolem vodohospodářského povolení. Úřady se za poslední roky vůbec neposunuly vstříc veřejnosti. Zákony nejsou až tak dobře postavené, i když se stavební zákon novelizoval. Ničemu to nepomohlo a řekl bych, že úřady se spíše lidem oddalují. Všechno je daleko složitější, a to i v případě vyřizování dokumentace k rekonstrukci našeho rybníku,“ řekl Deníku starosta Ošelína.