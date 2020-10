Nákupy budou dobrovolníci rozvážet zdarma. Původně pomáhali s nakupováním pracovnice pečovatelské služby, za poplatek 100 korun, město ale tuto možnost zrušilo.

Ozvaly se totiž hlasy, že by taková služba měla být bezplatná. „Klienti pečovatelské služby mají řádně uzavřené smlouvy a za využívané služby, včetně dovozu nákupu, si platí. Pečovatelky nabídly možnost, že by nákupy dovážely i těm, kteří smlouvu uzavřenou nemají a ocitli se momentálně v nouzi. Stanovili jsme proto poplatek sto korun. To se ale setkalo s vlnou nevole. Mě ale nepřipadá spravedlivé, že někdo musí za tuto službu platit a jiný by ji měl zdarma,“ vysvětlila starostka Plané Martina Němečková.

Město tedy vyzvalo zájemce, kteří by lidem, co nemají možnost si sami dojít na nákup, tuto službu obstarali sami a bezplatně. Do pátečního poledne se ozvalo prozatím pět lidí.

„Vyrobíme plakátek, kde budou zveřejněny kontakty na tyto dobrovolníky, aby se na ně lidé mohli obrátit. Není stanovena žádná věková hranice, tuto službu mohou využít všichni, kteří nemají možnost si sami nákup obstarat,“ doplnila Němečková.

Jak dodala, pro klienty, kteří mají uzavřenou smlouvu s pečovatelskou službou, se nic nemění, dál je jim poskytována veškerá péče uvedená ve smlouvách.

Dovoz nákupu lidem v nouzi obstarávali v Plané také na jaře, jak Deníku řekla starostka, ojediněle to bylo provázeno i negativními jevy – například tím, že si někdo nechal přivézt nákup a pak ho odmítal zaplatit, objevil se i případ, že si někdo takto poslal pro cigarety.