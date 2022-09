Ten zahájil celovečerní akci svojí speciální přednáškou s videoprojekcí Přistání na Měsíci - Skutečnost nebo podvod století? Promluvil při ní o 33 konspiračních teoriích, dle nichž by přistání amerických astronautů na Měsíci v roce 1969 mělo být pouze zaranžovanou scénkou natočenou na Zemi. Důvodem mělo být soupeření Američanů a Sovětů v době studené války, kdy Sověti jako první na světě vyslali do vesmíru člověka. Američané toto vnímali jako velkou ostudu a potupu a chtěli získat zpět ztracenou prestiž. Kosmonautika byla v té době velmi sledována. Přistát na Měsíci bylo vlastně politické rozhodnutí. Prezident J.F. Kennedy pronesl ve svém projevu 25. května 1961 památnou větu: "Ještě před koncem tohoto desetiletí musíme dokázat, aby člověk přistál na Měsíci a v pořádku se vrátil na Zemi." Tomu bylo v NASA podřízeno vše.

Přestože je dle Honzíka téměř vyloučeno, aby událost takových rozměrů, jakou bylo přistání na Měsíci, byla zaranžována, vypracoval odpovědi, kterými podvod vyvrací. Dle jeho slov by do ní muselo být zasvěceno tak velké množství lidí, že je utajení téměř vyloučeno.

Jedním z argumentů, který měl zpochybnit americký úspěch je například fotka astronauta Johna Younga na povrchu Měsíce, kdy postava nemá stín. Důvod je jednoduchý, postava je ve chvíli focení ve výskoku, stín je z boku Younga. Dalším důvodem k zamyšlení bylo písmeno "C" na fotografiích kamene z Měsíce. I zde se nakonec našlo jednoduché vysvětlení. Na negativu flmu byl nalepený vlas, kterého si nikdo při vyvolávání nevšiml. Podobně se mnozí podivovali, proč vlaje americká vlajka vztyčená americkými astronauty na Měsíci, když zde nefouká vítr. Lumír Honzík i toto vysvětlil:" Vlajka byla vyrobena z jemného nylonu a byla vyztužena slabým drátkem po okrajích. Po rozbalení byla zmuchlaná a nešlo ji úplně vyrovnat, takže v pořízených záběrech působí jakoby se třepotala." Vysvětlil mimo jiné i zřetelnost stop astronautů na povrchu přesto, že na Měsíci není atmosféra a téměř žádná vlhkost. Stopy jsou dobře znatelné díky složení povrchu Měsíce, které se liší od zemského povrchu.

Astronom ve své přednášce rovněž vyvrátil teorii o tom, že NASA v roce 1969 neměla dostatečnou technologii na to, aby mohla bezpečně přistát na Měsíci a proto let APOLLO 11 zaranžovala. Zlí jazykové tvrdí, že počítač v Apollu a lunárním modulu byl primitivní. Skutečnost byla taková, že počítač odesílal k vyhodnocení data do sálového počítače na Zemi, odkud se po zpracování zasílala zpět do palubního počítače a to ke splnění mise stačilo.

Přednášku plnou konspiračních teorií a jejich vyvracení zakončili návštěvníci spoustou dotazů, které jim pracovník Planetária rád zodpověděl a zároveň přidal tip na skvělý výlet. V Praze před Planetáriem stojí v poměru 1:1 maketa lunárního modulu, kterou je možno navštívit a udělat si kompletní představu, v jakém prostředí astronautů strávili čas v kosmu.