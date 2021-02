O německou pomoc stojí Karlovarský kraj, jehož nemocnice jsou na kapacitních limitech a který hraničí s Bavorskem i Saskem. V pondělí proto vyzval českou vládu, aby se na Německo obrátila, což ale premiér Andrej Babiš odmítl.

"Také v Bavorsku jsou nyní nemocniční kapacity na svých limitech, obzvláště pak v pohraničí. I tak nadále platí nabídka bavorské vlády podle možností pomoci české straně," řekla Eva-Maria Ungerová, která je mluvčí úřadu bavorské vlády. "Doposud jsme z české strany žádnou konkrétní žádost o pomoc neobdrželi," poznamenala.

Ungerová vysvětlila, že v zájmu hladkého převzetí pacientů by měla jít případná organizace převozu nemocných diplomatickou cestou. Řekla také, že v Německu je rovněž zájem o sdílení nemocničních kapacit mezi jednotlivými spolkovými zeměmi.

Saské ministerstvo sociálních věcí, které má na starosti i zdravotnictví, hovoří o dvou možnostech, jak lze saskou lékařskou péči využít. První z nich je individuální a vychází z unijního práva o poskytování zdravotní péče v zemích Evropské unie. V takovém případě záleží na dohodě s pojišťovnou konkrétného pacienta. Druhou možností je koordinovaný postup.

"Přijetí pacientů s covidem-19 v nynější situaci, kdy jsou také v Sasku kapacity péče o covidové pacienty silně zatíženy, vždy vyžaduje koordinaci s dotčenou nemocnicí," uvedlo saské ministerstvo.

Nemocnice, která by mohla přijmout zahraniční covidové pacienty, musí mít medicínské, technické a personální kapacity. Do organizace takové pomoci by se zapojily univerzitní kliniky v Drážďanech a Saské Kamenici (Chemnitz), které koordinují péči o infikované na východě a jihozápadě Saska.

Pomoc nepožadovalo ani Sasko

Mluvčí drážďanské univerzitní kliniky Annechristin Bonssová řekla, že případné žádosti z Česka by měly jít přes saskou vládu, například přes ministerstvo sociálních věcí. Řekla také, že Sasko podobně jako Česko nevyužilo vzájemnou nabídku pomoci. "Pacienti z oblasti Drážďan a východního Saska byli doposud všichni umístěni v saských nemocnicích. Žádný pacient ze Saska nebyl do české nemocnice převezen. Zatím není žádný důvod k převozu covidových pacientů do zahraničí," uvedla.

Nabídku pomoci z Česka nevyužilo Sasko ani v prosinci, kdy se nemocnice v Žitavě dostala na hranu své kapacity. Tato nemocnice, kde se situace mezitím zlepšila, žádnou žádost z Česka nezaznamenala. Mluvčí kliniky Jana-Cordelia Petzoldová uvedla, že případné vzájemné sdílení pacientů by zajišťovala zemská vláda či vedení zemského okresu.

Žádnou žádost z Česka neobdržela ani klinika Fichtelgebirge, která sídlí ve městech Selb a Marktredwitz. "Doposud k nám žádná taková žádost nepřišla," řekla mluvčí kliniky Peggy Kunissová-Pfeifferová. Dodala, že přímo na tuto nemocnici se česká strana obrátit nemůže, protože péči o covidové pacienty organizuje oblastní koordinátor. Stejný postup je vyžadován i v opačném případě, kdy by o pomoc v Česku žádala tato bavorská klinika.

"Ani mi sami se nemůžeme obrátit přímo na českou nemocnici," uvedla. Dodala, že krizový plán zatím počítá s přerozdělováním pacientů do méně zatížených spolkových zemí, tedy v rámci Německa a ne do zahraničí.

Neurolog Thomas Motzek-Noé, který má na klinice Am Goldenen Steig v bavorském Freyungu na starosti koordinaci boje s pandemií, řekl, že nikdo z Česka se zatím na nemocnici neobrátil. Uvedl, že v případě zájmu by bylo vhodné zapojit do postupu bavorskou vládu, aby se zajistilo, že pomoc poskytnout ty nemocnice, které mají menší kapacitní problémy.

"Samozřejmě i klinika Am Goldenen Steig je připravena pomoci," řekl.

Motzek-Noé ví, že také Česko nabídlo Německu pomoc. "Naštěstí zatím nebylo nutné žádat české nemocnice o pomoc. Až při vyčerpání všech tuzemských možností by byly osloveny sousední státy, což by ale organizovala příslušná ministerstva," dodal.