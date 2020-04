Po uzavření v rámci opatření souvisejících s nouzovým stavem, se opět otevře sběrný dvůr v Konstantinových Lázních.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lucie Hasilová

Poprvé bude mít otevřeno v sobotu 11. dubna, a to od 9 do 11 hodin. Tato otevírací doba bude prozatím každou sobotu. Další termín otevření je ve středu od 14 do 18 hodin. Ve sběrném dvoře budou platit přísná pravidla. Vstup nebo vjezd bude umožněn pouze jednotlivě a každý v areálu musí mít povinnou ochranu obličeje. Nezbytně nutné bude také dodržování odstupu osob.