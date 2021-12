Na sociálních sítích nešetří chválou. "Je to vážně moc hezký. Pěkně odvedená práce," napsal v jednom z komentářů na facebooku Petr Nutil. Většina komentářů je podobného znění. Schodiště rekonstruovala místní firma Ladislava Stacha, která se musela popasovat nejen se samotnými stupni, ale také například s opěrnými zídkami a zábradlím. "Práce to byla od začátku velmi náročná. Staveniště bylo celé ve svahu, téměř všechno bylo třeba dělat ručně, protože s technikou se na to místo dostat nedá," okomentoval Deníku Ladislav Stach.