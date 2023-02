Společně s ním prošly děti Muzeum hasičské techniky v Konstantinových Lázních, kde se jim dostalo odborného výkladu i možnosti vyzkoušet si dřívější koženou helmu a současnou moderní, a porovnat je. „Pan Večera dětem poutavě vyprávěl o historii hasičské techniky. Také o nejrůznějších způsobech hašení požárů. O tom, jaký pokrok zaznamenala hasičská technika s porovnáním několika desítek let zpětně. Vše jim krásně vysvětloval tak, aby to úměrně svému věku pochopily,“ vylíčila průběh exkurze učitelka prvňáčků Barbora Hájková. Z muzea děti společně se svými učitelkami a průvodcem přešly do nedaleké požární zbrojnice, kde si prohlédly moderní zásahový vůz, je vždy připraven k okamžitému výjezdu. Dostalo se jim také informace, že místní dobrovolní hasiči musí k požáru vyrazit do deseti minut poté, co dostanou hlášení o požáru. Zejména školáčci, kteří už znají číslice, si pak zopakovali důležitá telefonní čísla na tísňové volání. Na památku pak dětem Stanislav Večeřa rozdal omalovánky a pexesa s hasičskou tematikou.