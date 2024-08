Není pro každého, ale kdo se ho ujme a získá si jeho srdce, tak rozhodně neprohloupí. Sedmiletý kříženec jagdteriéra Fox skončil v útulku u Šmudliny v Tachově v polovině března poté, co utekl z domova. Majitel si ho tehdy odmítl převzít zpět a tak čtyřnohý chlupáč nyní smutně kouká zpoza mříží kotce a doufá, že tak nestráví zbytek života.

Do útulku ho tehdy přivezli strážníci městské policie a poté, co pracovníci útulku sehnali a kontaktovali jeho majiteli, dozvěděli se, že ten už o psa nemá zájem a zpět ho nechce. Fox je velmi chytrý, učenlivý, trochu svéhlavý a hrozně rád se mazlí. Proč utíkal předchozímu majiteli se útulkáři nedozvěděli. Možná mu chyběly dlouhé procházky, protože ve chvíli, kdy vezmou do ruky vodítko, tak se asi devítikilový pes rozzáří jak sluníčko a skáče až skoro ke stropu kotce.

Fox je kříženec loveckého plemene, tudíž není vhodný pro začátečníky. Ať už v domku nebo v bytě by měl žít raději jako jedináček, jeho reakce na kočky se musí vyzkoušet. K malým dětem vhodný není, raději by paníčka, který se bude věnovat spíše jemu. Do nového domova půjde odčervený, ošetřený NexGardem, očkovaný a čipovaný, s podmínkou zajištění kastrace. Při adopci je nutno uhradit adopční poplatek 2500 korun.

„O adopce zvířat se stará dobrá duše útulku Lenka Dombrovská. Pokud byste se Foxe rádi ujali, přijďte se na něj podívat anebo napište něco o sobě a jaký domov nabízíte na e-mail: l.dombrovska@gmail.com,“ vzkazuje provozovatelka útulku Gabriela Jägerová.

