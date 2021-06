Horší dobu k převzetí restaurace si Vítězslav Rathous snad ani vybrat nemohl. Penzion a restauraci Pohoda ve Vítkově, místní části Tachova, začal provozovat letos v únoru. Tedy v době, kdy podniky tohoto typu byly kvůli lockdownu zavřené a mohlo se prodávat jen z výdejního okénka.

Restauraci Pohoda ve Vítkově u Tachova začal Vítězslav Rathous provozovat v únoru. | Foto: Deník/Jiří Kohout

Přesto do toho šel. „Ale rozhodování to nebylo jednoduché. Zvažoval jsem to snad půl roku. Dvanáct let jsem pracoval v Německu. Odejít z trvalého zaměstnání a pustit se do podnikání, ještě k tomu v této době… Ale nakonec jsem to zkusil,“ řekl Deníku.