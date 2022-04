Kintzl, jehož jméno znají dobře nejen příznivci seriálu Policie Modrava, se už vloni rozhodl, že dokáže, že Šumava se výrazně zapsala do dějin lyžování v českých zemích. Mimo jiné měly být na Šumavě vyrobeny první lyže dříve než v Krkonoších, o nichž se to traduje. „Tvrdí se, že v roce 1893 udělali první lyže v Krkonoších, konkrétně truhlář Soukup, ale je dokázáno, že už o tři roky dříve, v roce 1890, si hajný Karl Palezcek ve Schwarzenberských službách vyrobil první lyže nejen na Šumavě, ale i v Čechách, a jako první s nimi zdolal Smrčinu. Popisuje, že nahoru to jakžtakž šlo, ale dolů to bylo strašné,“ citoval Deník Kintzla v článku, publikovaném počátkem loňského prosince.