O starost méně by měli mít již v brzké době senioři a zdravotně postižení občané v Tachově a spádových osadách, pokud se budou potřebovat dopravit k lékaři a nemají nárok na sanitku, dojet za nákupem, k jednání na úřadě či jen k návštěvě rodiny.

Speciální městská taxislužba začne v Tachově fungovat v září. K jejímu využívání je nutná registrace, která začíná již v srpnu. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Je třeba se registrovat

Od 1. září v Tachově začne fungovat služba Senior Expres. Jedná se o speciální městskou taxislužbu nabízející přepravu za zvýhodněných podmínek pro všechny občany s trvalým pobytem v Tachově a jeho obcích (Biletín, Malý Rapotín, Mýto, Oldřichov, Světce, Velký Rapotín, Vítkov a Vilémov), kteří dovrší 65 let věku, a dále pro držitele průkazu TP, ZTP či ZTP/P od 18 let. K využívání přepravy je nutná registrace, která začíná již 1. srpna. Zájemci o ni se musí přihlásit v kanceláři poskytovatele služby, Oblastního spolku Českého červeného kříže v Tachově v Bělojarské ulici čp. 2288, každé pondělí nebo středu od 8.00 do 11.00 a od 12.00 do 15.00 hod. Zde pak na základě registrace vystaví pracovnice ČČK kartu Senior Expres Tachov.

Řidiči je nutno předložit kartu, bez ní nelze službu využívat

S obdrženou kartou poté od září může každý zaregistrovaný občan 10x v měsíci službu využít za jakýmkoliv účelem přepravy. „Bez karty nebude nikomu nástup do vozidla umožněn, nicméně s registrovaným majitelem průkazky ZTP/P může jet i doprovod. Jedna cesta stojí 25 korun, doprovod dle stanovených podmínek má cestu zdarma,“ řekla Deníku místostarostka Vendula Machová, iniciátorka vzniku této služby v Tachově. „Zároveň znovu připomínám, že řidič není asistent, takže není možno po něm požadovat vynášení nákupu a podobné činnosti,“ uvedla dále. „Věříme, že službu ocení také obyvatelé, v jejichž místě bydliště byla zrušena pobočka České pošty. Pro vyzvednutí důchodu na jedinou pobočku v Hornické ulici mohou využít právě senior taxi,“ uvádí příklad možnosti využití Machová.

Služba poběží prozatím v pilotním režimu, kdy je řidič zároveň i dispečerem. Rozvážet se bude prozatím od pondělí do pátku od 7 do 13 hodin, přepravu je nutno si objednat vždy nejdéle den předem v době od 13 do 15.30 hodin na telefonním čísle 725 155 125. „Zároveň upozorňujeme, že prozatím není možno si objednávat jízdu dříve než týden před požadovanou přepravou,“ zdůrazňuje místostarostka. Senior Expres nepřepravuje vozíčkáře a imobilní osoby, kteří nejsou schopni samostatného přesunu z vozíku do auta. Pokud jede cestující například na nákup a chce následně odvézt zpět, je nutné objednat si každou jízdu na určitý čas zvlášť.

Podrobnější podmínky pro využívání Senior expresu najdou zájemci o tuto službu na webových stránkách města a sociálních sítích. „Připravili jsme samozřejmě také letákovou kampaň, kdy v průběhu srpna dostanou obyvatelé informační letáčky. Současně budou veškeré informace o službě zveřejňovány v místní televizi, rozhlase, vše je vysvětleno v Tachovský listech a informace obdrží také ti, kteří jsou zaregistrovaní v aplikaci Munopolis,“ řekla Vendula Machová.

Vozidlo Senior expresu poznají klienti snadno. Je označeno nápisem Senior expres Tachov, znakem města Tachov a telefonem na řidiče. „Věříme, že tato služba bude kladně přijata stejně, jako tomu bylo například v Mariánských Lázních či Dobřanech, kde jsme sbírali informace a zkušenosti. Naším cílem je usnadnit seniorům a osobám se zdravotním handicapem život i touto cestou,“ dodává závěrem místostarostka.