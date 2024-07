Budova disponuje bezbariérovým výtahem, nechybí společenská místnost a venkovní terasa. „Byty jsou vybaveny všechny ve stejném stylu, každý byt má sociální místnost, koupelnu se sprchovým koutem a pokoj s kuchyňskou linkou,“ představil novostavbu starosta Boru Rudolf Kodalík. Navíc je budova propojena se sousední budovou polikliniky, v níž se nachází i lékárna a sídlí zde také pečovatelská služba. Nájemníci procházející za lékařskou péčí toto ocení především v zimních měsících a za nepříznivého počasí. Prostor je řešen tak, že zde projede i vozíčkář, v případě nutnosti by bylo možno spojovací chodbou přemístit i pacienta na lůžku. „Byla to složitá práce, přeci jen se občas objevily nějaké komplikace, ale byla to práce moc hezká. Těší nás, že se vše povedlo a stavba je zdárně dokončena,“ řekla Deníku zástupkyně projektantské firmy Milada Štědroňská. „Přestože v průběhu stavby došlo k několika změnám oproti prvotnímu projektu, stavbu jsme nakonec stihli o něco dříve oproti původnímu termínu. Spolupráce ze strany města byla velmi dobrá, ve chvíli, kdy se řešila nová legislativa, byla skutečně oboustranně velmi korektní,“ uvedl za zhotovitelskou firmu Michal Fictum.

Celkové náklady činily 81,32 milionů korun bez DPH a hrazeny byly z rozpočtu města