V Domě s pečovatelskou službou v Kladrubech se seniorky pustily do tvorby originálních uměleckých děl. S minimem pomůcek vznikaly obrazy, které by mohly zdobit muzejní stěny.

Tvoření seniorek v Kladrubech | Video: Deník/Monika Šavlová

Neobvyklá umělecká díla vznikala pod rukama seniorek z Domu s pečovatelskou službou v Kladrubech a nepotřebovaly k tomu mnoho. K radosti stačila krabice s akvarelovými barvami, čtvrtky, provázek, balonek či pravítko a seniorky vytvářely díla, která by stála za výstavu v kladrubském muzeu.

„Teda Ali, tobě to jde, to je krásný obrázek, jdu to taky zkusit. To jsou krásné kytičky, jak jsi to dělala?“ zaznívalo od stolu, kde pětice seniorek vesele švitořila při společném tvoření nevšedních výtvorů. Jedna druhé koukala pod ruku a pod dohledem Miroslavy Škorvánkové, pracovnice městského úřadu, která s nápadem přišla, tvořily společně obrazy, za které by se nemusel stydět leckterý malíř. Provázek stačilo namočit do nádoby s barvou, pak rozložit po čtvrtce a opatrně za něj zatáhnout a vznikaly květiny podobné rozkvetlým kalám. A podobných netradičních postupů vyzkoušely seniorky za odpoledne několik. Malování za pomoci provázku, pravítka a dalších potřeb proložila řehtající se parta žen výrobou dřevěných medailonků z březového dřeva. „Scházíme se takhle několikrát do roka, snažím se vymyslet něco zajímavého, co místní obyvatelky ještě neznají,“ řekla Deníku Miroslava Škorvánková, která tvoření pokaždé pečlivě připraví. „Baví nás to, a tohle je opravdu zajímavý nápad. Dělám něco takového poprvé,“ usmívala se Marie Malá. „Je to fajn a dobře se bavíme,“ dodala Marie Kašparová. Na závěr ženy společně vytvořily velký obraz, který bude zdobit prostory DPS.