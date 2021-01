Obyvatelé nad osmdesát let, kteří mají zájem o očkování proti onemocnění covid-19, se mohou o pomoc s registrací obrátit také na pracovníky Městského úřadu v Tachově, konkrétně na odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

V pátek 15. ledna v 8. hodin se mohli senioři začít registrovat na očkování proto koronaviru. | Foto: Deník / Lenka Novotná

„Seniorům nad osmdesát let jsme připraveni pomoci, vyčlenili jsme pro to dvě telefonní čísla,“ potvrdila Deníku vedoucí odboru Marcela Němcová. Zájemci o registraci z kategorie 80+ proto mohou volat na telefonní čísla 775 744 469 a 775 744 470. Pomoc s registrací do očkovacího systému nabízejí seniorům uvedené kategorie také další úřady v tachovském okrese.