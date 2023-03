Šesťáci ze ZŠ Gagarinova ve Stříbře se na radnici živě zajímali o chod města

Se spoustou otázek ohledně chodu města Stříbra dorazili na městskou radnici ve Stříbře v pátek 10. března žáci 6. A ze stříbrské základní školy v Gagarinově ulici. Zajímaly je pravomoci jednotlivých zvolených funkcionářů, co obnáší starost o chod města, co rozhoduje starosta, co místostarosta, co musí schválit rada, co celé zastupitelstvo.

Na zvídavé otázky odpovídal žákům místostarosta Karel Lukeš. | Foto: ZŠ Gagarinova