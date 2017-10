FOTO: Setkání nebylo kulaté, ale stálo za to, zdařilo se

Tachov – Již dávno před úderem 15. hodiny odpolední se začali scházet nedočkavci dalšího setkání absolventů základních škol v Tachově, aby zavzpomínali na časy dávno minulé a společně oslavili třiapadesáté výročí od doby, kdy opustili školní lavice.

Čtyři třídy „deváťáků“ z ulice Hornické a Kostelní se po létech znovu sešly, aby navázali na stará přátelství a mnohdy si vůbec připomněli, kdo že vlastně jsou a kam dnes patří.

Tachov není velké město, a tak není divu, že se tady všichni znají. Mnozí spolu navštěvovali různé školy v rámci města, a také se střídaly tváře, do nich chodící. A protože je pouze jedna stálá evidence, kdo kdy a s kým navštěvoval jakou třídu ZDŠ, bylo velice zábavné sledovat, jak při pohledu na věkem zašlé fotografie všichni, samozřejmě za všeobecného veselí, rozumují kdo že vlastně na nich je a jak to tenkrát bylo.

„Mám radost, že se to všechno povedlo,“ říká s nadšením jedna z organizátorek setkání, Libuše Hanusová. „Sešlo se nás osmapadesát. Skoro navlas stejný počet, jako před třemi léty. Pobavili jsme se, zavzpomínali na to, kdo od koho ve škole opisoval a komu napovídal, a užilo se zkrátka spousta legrace. Poděkovali jsme učitelům, kteří tady nemohli chybět a bylo nám dobře. A tak by to v životě mělo být vždycky. Přípravy jsme dělaly rády a výsledek stál za to.“

A že to byla setkání vřelá a srdečná, to dokumentují záběry z pořízené fotodokumentace. Kolektiv žen, jako hlavních organizátorek setkání, Hanka, Líba, Soňa a další, udělaly pro zdar akce maximum. Přítomné dámy dostaly kytičku, pánové zase skleničku.

Příští rok bude jako „předskokan“ čtyřiapadesáté výročí. A pak už, velká sláva. Všichni si popřáli zdraví a slíbili si, že na příštím setkání, chybět nebudou. Loučilo se těžko, ale výročí tady bude co by dup. Generálka, která bude předzvěstí slavné pětapadesátky, má už pevně stanovený termín. Možná, že se nesluší to připomínat, ale my všichni budeme mít, kromě jiného, také výročí životní. Ale to už je docela jiná písnička.

Oldřich Voráček