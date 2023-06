Jahodová sezona začala, zájemcům o samosběr se otevřela pole v Trnové u Tachova. Prodejci jahod věří, že letošní úroda stačí bez problémů pokrýt zájem veřejnosti.

Samosběr jahod začal v Trnové u Tachova. | Video: Deník/Monika Šavlová

Pokud si chcete nasbírat jahody, v Trnové tu možnost máte denně od pondělí do neděle od 9 do 19 hodin. Za kilogram, který si sami nasbíráte, zaplatíte 100 korun. Pokud si chcete koupit už nasbírané jahody, vyjde vás půl kilogramu na 90 korun. K dispozici je pět odrůd jahod. Stejná firma prodává jahody také ve Sklářích nedaleko Mariánských Lázní. Jestli se do Trnové či Sklářů chystáte, sledujte jejich facebookové stránky. Pokud by jahody přestaly dozrávat, bude na chvíli samosběr zastaven.

Od poloviny června plánují samosběr jahod i na plantážích v Bezděkově. V letošním roce ale nebude možno si tam zakoupit čerstvě trhané ovoce. „Nemáme dostatek pracovních sil, plantáže se otevřou pouze pro samosběr,“ upozorňuje pěstitel z bezděkovské plantáže Gustav Janata. Cena za kilogram jahod při samosběru by měla činit 72 korun.

