Úroda jablek je vyšší než loni. A mošt je jeden z nejlahodnějších produktů. Moštárny v kraji se proto nyní nenudí.

Moštárna v Plzni-Výsluní. | Foto: Deník / Veronika Zimová

PROVOZ DO VÁNOC

„Jsme jediná moštárna na Plzeňsku, která už roky objednává přesně na čas. Objednávky plánujeme po 15 minutách, takže obsloužíme asi čtyři lidi do hodiny. Zatím máme narváno. Jsem tu sama, je to docela dřina. Obvykle moštuji až do Vánoc, ale letos kvůli situaci s koronavirem vůbec nedokážu odhadnout délku sezony, dokdy budeme moci vůbec moštovat,“ řekla Pavla Vovesná z moštárny na plzeňském Výsluní s tím, že úroda jablek je letos slušná. „V loňském roce byla špatná, mimo jiné i kvůli velkému suchu,“ popsala Vovesná a doplnila, že cenu má moštárna na Výsluní letos nastavenou na4 koruny za kilo jablek.