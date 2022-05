„V autorčině práci se odráží zážitky z dlouhodobého pobytu v osamělém domě i z období, kdy se dokázala spolehnout na uzavřené společenství exotického ostrova. Významnou inspirací je i její vlastní rodina. Svoje dcery přijímá a zobrazuje takové, jaké jsou,“ přiblížila Eva Vanišová z plánského odboru kultury autorčinu tvorbu. Zlesáková dále pracuje s ateliérovou fotografií nebo vytváří objekty z nejrůznějších materiálů. Výstava je v galerii k vidění do 19. června. Dále se milovníci umění mohou těšit na sochařská díla Jeffa Beera, vystavena budou od 18. června do 31. července v kostele sv. Petra a Pavla. Od 24. června do 21. srpna bude ve věži vystavovat Michal Tomek, na konci prázdnin na témže místě plánují výstavu obrazů a objektů Xénie Hoffmeisterové.