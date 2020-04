Personál alespoň situaci využil k velkému úklidu. „Pustili jsme se do velkého úklidu, který se provádí jednou za tři roky. Sice se uklízí každou zimu, ale takový větší úklid se provádí jednou za čas, letos v plánu nebyl,“ vysvětlila kastelánka Galina Marianna Kortanová.

A tak se například perou záclony, závěsy, prováděly se údržbové práce a drobné opravy na podlahách a omítkách a zbyl také čas na další neplánované opravy.

Také pokračuje celková rekonstrukce zámku, letos to je projekt Obnova fasády severního křídla, a to její severní a západní část. „Na části fasády byla sejmuta vrchní novodobá omítka, provedeny restaurátorské průzkumy a byl zhotoven restaurátorský záměr,“ uvedla kastelánka a dodala, že snímané vrchní omítky, které byly ze 60. let 20. století, byly výrazně poškozené. „A protože v minulém století nebyly provedeny konzervační zásahy, tak došlo místy k poškození i původních renesančních vrstev,“ dodala.

Poškozené renesanční omítky se podle Kortanové budou nyní snažit zachránit restaurátoři. „Samozřejmě cílem bude obnova sgrafitové výzdoby. Po dokončení této části bude obnova fasád na hlavním křídle zámku dokončena a další etapou rekonstrukce bude podzámčí, tedy hospodářské budovy,“ informovala dále.

Kromě prací na fasádách se v současné době také pracuje na nové přípojce optického kabelu a rozšíření internetové sítě do severního křídla. Tam vznikla nová kancelář správy zámku, zasedací místnost a depozitář. Kromě toho jsou v severním křídle také prostory pro krátkodobé ubytování, například pro účinkující v programech konaných v areálu zámku.

V příštích měsících se zde ale žádná akce neuskuteční. „Všechno, co bylo naplánováno na duben, květen a červen, jsme zrušili,“ uvedla kastelánka.

Jasný není ani osud letošního ročníku oblíbených Zámeckých slavností, které se pravidelně konají uprostřed července. „Koncem dubna máme naplánovanou schůzku s vedením města, kde se rozhodne, zda se letos slavnosti vůbec uskuteční a pokud ano, tak v jaké podobě,“ vysvětlila Kortanová.

Turisté, kteří po otevření zámku, jehož termín zatím není znám, na památku zavítají, budou moci informace čerpat z nových letáků. Ty správa zámku obdržela tento týden.