„Něco podobného jsem v životě nezažila a doufám, že už ani nezažiji,“ vzpomíná na požár paní Zuzana. „Manžel tehdy zaslechl kolem desáté večer rány, jakoby petardy. Říkali jsme si, proč někdo začal v noci na začátku adventu vypouštět rachejtle. Vykoukl z okna a jen zařval, abych volala hasiče, že nám hoří stodola. Krve by se v nás nedořezal. Zavolali jsme 158 a já hned začala rychle balit věci dětí a volala bratra, aby pro ně přijel a odvezl je odsud. Měla jsem hrozný strach, že chytne i dům a dětem se něco stane,“ pokračuje. Rány, které její manžel slyšel, byly od bouchajících hořících pneumatik obou aut, jeden vůz byl po generální opravě za dost peněz, ale především z praskajícího eternitu. Oheň spolkl mimo jiné i zahradní houpačku, lyže, sáňky, skluzavku a další sportovní vybavení.

„Dům máme na hypotéku, takže máme samozřejmě pojistku, ale na stodolu se vztahuje jen minimální částka. A dokud policie a hasiči případ neuzavřou, nedostaneme ani to málo. Volali jsme jim v půli ledna a stále žádné vyjádření. Pracuje se prý se třemi verzemi, patří mezi i ně žhářství, což se nám nechce vůbec věřit a děsí nás to. Střechu musíme do konce letošního roku podle podmínek úvěru opravit. Hned po požáru jsme už žádali jednou o prodloužení termínu, další nedostaneme. Na opravy nemáme peníze. Jsem na mateřské dovolené, denně vozím syna do školy do Mariánských Lázní, ušetříme minimum,“ dodává maminka desetiletého Lukáše a roční Nelinky. Co bude dál nejsou schopni v tuto chvíli s mužem domyslet. Navíc je třeba zlikvidovat spáleniště, aby nedošlo k nečekanému úrazu, ale i to stojí peníze, které chybějí.

Přátelé pro ně založili sbírku na portálu Donio, kam mohou případní dárci přispět. Potřebné údaje jsou k nalezení v odkaze ZDE>>>