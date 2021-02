Během pár desítek minut tu o střechu nad hlavou přišla Jaroslava Kraftová, která pečuje o postiženého syna. „V osm hodin jsme žádný zápach či kouř necítili. Najednou ale slyšíme rány, praskot v konstrukci, a to už jsme jen stačili vyběhnout v nejnutnějším oblečení na mráz,“ vrací se seniorka k dramatickým okamžikům. Před objektem sledovala, jak plameny likvidovaly střešní konstrukci. Registrovala také příjezd hasičských sborů ze Strašic, Mirošova či Rokycan, které přes namrzlé silnice bleskově dorazily.

Složitější to bylo se šestiletým psem Charlesem. Patří k rodinnému týmu, jenže plameny ho přiměly k útěku. „Naštěstí se zase objevil, ovšem odnesl to můj tlak. Sestřička ze záchranné služby, prý to byla Květa Rychlá, mne alespoň částečně dostala do normálního režimu,“ dodává paní Jaroslava. Během svátečního odpoledne poznala na vlastní kůži solidaritu těch nejbližších, ale také do té doby neznámých lidí: „Věrka Házová nám hned domluvila přesun do strašického domova pro seniory. Dobřívská zastupitelka Věra Peterková dojednala obědy ze školy a starosta Jiří Ondřejíček zajišťoval další nezbytné úkony.“

Zatímco jednotky SDH i HZS po pár hodinách odjely, zůstali na místě domácí. Vyklízeli, hlídali prostor a někteří členové šli v pondělí ráno rovnou do práce.

To už se na sociálních sítích vzedmula mohutná vlna solidarity. „Způsobily to Dana a Nikol. Nevěsty mých vnuků, které žádaly přátele o pomoc. A máme toho tolik, že roztřídění potrvá hodně dlouho. O víkendu prý hasiči z Cheznovic ještě dovezli do dobřívské zbrojnice pět pytlů s oblečením,“ usmívá se Kraftová.

ODEPSANÁ I DRUHÁ ČÁST DOMU

Aktuální situace však zdaleka není idylická. Po návštěvě statika je zřejmé, že také druhá část domu je prakticky odepsaná. „Zbudou maximálně tři obvodové zdi a stropní trámy,“ se smutkem konstatuje Vlastimil Rájek. S manželkou se provizorně přemístí do dílny, aby se mohl pustit do generální opravy zničeného objektu. „Je to smutné a deprimující. Přesto jsme si ověřili, jak dokážou přátelé pomoci. Jmenovat musím hasiče, Standu Zoulu, rodinu Slancovu, pana Trnku, sourozence Švejdovy a další za obrovskou podporu. Včetně té psychické,“ zdůrazňuje Rájek.