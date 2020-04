„Celkem se sjelo do Koutů přes dvě stě nejlepších hráčů a hráček z celé České republiky. Náš kraj v letošním roce reprezentovalo šest chlapců a šest dívek, mezi nimi i po jednom závodníkovi a závodnici z ŠK Tachov. Bohužel, turnaj byl narušen současnou koronavirovou situací a pořadatelé byli nuceni ho ukončit už po sedmém kole. Výsledky však zůstaly v platnosti, a tak to pro Plzeňský kraj dopadlo výborně. Máme dvě medaile a další umístění na předních příčkách, což platí i pro Sibylu a Honzíka,“ uvedla předsedkyně Komise mládeže Šachového svazu Plzeňského kraje Jana Šilhavá.

Zlatou medaili a titul Mistryně republiky získala Adéla Janoušková z Líní. „Adélka získala titul již třikrát po sobě, což je opravdu neuvěřitelný výkon. Je to bojovnice a za poslední tři české šampionáty neprohrála ani jednu partii. Zařadila se tím mezi nejúspěšnější hráče, a pokud to situace dovolí, vyrazí již počtvrté na Mistrovství světa. Česko už reprezentovala na světových mistrovstvích v Gruzii, ve Španělsku a v Číně,“ chválila Šilhavá trojnásobnou šampionku.

Bronzovou medaili získal Matyáš Roubal ze Sokola Klatovy. Hrál na Mistrovství ČR poprvé a hned ukázal, že i ostřílené hráče ve své kategorii dokáže pěkně potrápit. Svým umístěním si vybojoval právo účasti na Mistrovství Evropské Unie. Medailisté startovali v kategoriích dívek do dvanácti let a hochů do deseti let, tedy v těch, kde hráli své partie i Řezníčková a Váňa.

„Sibyla startovala v kategorii D12 a již tradičně se umístila v první desítce. Čtyři body jí přinesly krásné deváté místo. Honzík měl ve své kategorii H10 trošku smůlu. Po pátém kole byl průběžně na medailových pozicích, ale po dvou nešťastných prohrách v šestém a sedmém kole skončil se ziskem 3,5 bodu na desátém místě. Pro Honzíka tedy předčasné ukončení turnaje po sedmém kole nebylo příliš výhodné. Všichni naši účastníci šampionátu včetně Sibyly a Honzíka si ale zaslouží pochvalu a poděkování za reprezentaci kraje,“ netajila spokojenost Jana Šilhavá.