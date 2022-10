Při bližším ohledání se ale přišlo na to, že rekonstrukce objektu bude náročnější. „Kvůli povětrnostním podmínkám se naklonila věž. Původně jsme mysleli, že ji opravíme jen zlehka, jenže se zjistilo, že trámy jsou dost napadené dřevomorkou. Jak se postupně odkrývala patra, zjišťovali jsme, že je komplet celá zbrojnice napadená. Dospěli jsme k závěru, že je třeba ji opravit celou,“ vysvětlil Deníku starosta Bezdružic Lumír Kadlec. Po zjištění, že jsou dveře poškozené, museli hasiči povolat památkáře. Zbrojnice je totiž památkově chráněným objektem. „Po pečlivém průzkumu se přišlo na to, že nepříznivým počasím se věž mírně naklonila a je vlastně opřená o budovu, ke které přiléhá,“ vysvětlil starosta Lumír Kadlec s tím, že nebýt zděného objektu, dřevěná věž, jež je v tachovském okrese ojedinělá, by šla k zemi.

Nyní je tak hotová první část věže, pracuje na spodní části. Řemeslníci by se co nejdříve měli pustit do střešní krytiny. „Ta by měla být do konce října. Snad bude přát počasí a do půlky listopadu, jak plánujeme, bude hotovo,“ přeje si starosta.

Hasičskou zbrojnici v Bezdružicích by radnice v příštích letech ráda přeměnila na hasičské muzeum. „Pro současnou techniku už stará zbrojnice moc nevyhovuje a vzhledem k tomu, že se jedná o chráněnou památku, nejsou možné ani zásadnější úpravy,“ řekl Deníku starosta.

Zastupitelé Bezdružic proto schválili odkoupení bývalé zemědělské haly, kam by byla přemístěna technika pro údržbu veřejných prostranství. Ta je v současné době uskladněna v bývalé kotelně. „A právě kotelnu bychom poté stavebně přebudovali na hasičskou zbrojnici s prostornou garáží i zázemím pro dobrovolné hasiče,“ vysvětlil Kadlec.

Celkové náklady na rekonstrukci hasičárny činí včetně střechy přes milion korun. "Z Plzeňského kraje jsme obdrželi dvě dotace v celkové výši 280 tisíc korun," dodal starosta.