Dle informací od mluvčího ŘSD Adama Kolouška bude v místě kruhového objezdu rozšířen výjezd ve směru na Planou. Následně po celém opravovaném úseku dojde k obnově krajnic a vodorovného dopravního značení. „Za účelem zajištění co nejmenšího omezení provozu bude oprava rozdělena do šesti etap po polovinách vozovky,“ uvedl Adam Koloušek. Autobusy, které přivážejí pracující do firem na Nové Hospodě, budou mít v průběhu třetí etapy dočasně přesunuty zastávky do průmyslového areálu CTP.

Rozpis prací:

Etapa 1–2 - V rámci těchto etap budou uzavřeny nájezdy/sjezdy na D5 – exit 128 v termínu od 2. 4. 2024 – 14. 4. 2024 ve směru Rozvadov -> Plzeň Etapa 3–4 – Při těchto etapách budou uzavřeny nájezdy/sjezdy na D5 - exit 128 v termínu od 15. 4. 2024 – 5. 5. 2024 ve směru Plzeň -> Rozvadov. Etapa 5–6 – Tyto etapy nebudou mít vliv na omezení dálnice D5. Dojde pouze k omezení provozu na silnici I. třídy a k přesunu BUS zastávek do průmyslového areálu CTP, a to v termínu od 6. 5. 2024 – 24. 5. 2024.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

„Zhotovitel, společnost Berger Bohemia, vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil efektivní průběh opravy a minimalizoval jakékoliv nepříjemnosti pro místní komunitu. Prioritou je zachování bezpečnosti a pohodlí všech uživatelů komunikace během celého procesu,“ ujišťuje mluvčí Koloušek. Náklady na opravu by měly činit 9,5 milionu korun bez DPH.