Jako zajíci kličkuje nyní většina řidičů jedoucích po silnici II/199 v obou směrech mezi obcí Tisová a odbočkou k obci Jemnice. Snaží se totiž vyhýbat dírám, kterých je na komunikaci opět nepočítaně. Ty vloni opravené drží, ale přibylo mnoho nových. Sice nejsou úplně hluboké, ale je lepší dbát při jízdě zvýšené opatrnosti, zejména za šera a v noci. Na nerovnost vozovky upozorňuje opět také dopravní značka.

Silnice mezi Novou Hospodou a Tisovou je opět samá díra. Ty vloni zalepené drží, ale přibyla spousta nových. | Foto: Deník/Monika Šavlová

Prozatím by řidiči raději měli ubrat plyn, přestože rychlost zde omezena tentokrát není, ale v dohledné době se již blýská na lepší časy. „Na jaře se bude problematický úsek opravovat celoplošně v délce 1,5 kilometru. Na silnici bude položen nový odpovídající asfaltový povrch, jehož životnost by měla být zhruba 10 let. S opravou počítáme v průběhu dubna letošního roku,“ sdělil Deníku vedoucí přípravy a realizace staveb Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Josef Popule.