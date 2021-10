Známý suchý strom na Velkém Boru na Prášilsku.Zdroj: Archiv

Jde o suchý strom uprostřed luk, který lákal každého k fotografování, ale bohužel ho k zemi skácel silný vítr. Na sociálních sítích ho mnozí oplakávají. "Tak silný vítr si našel první oběť. Strom na Velkém Boru na Prášilsku to má sečtené. Minuta ticha pro něj," vyzval na facebooku Miroslav Sedlák.

"Tak to mne mrzí, byl to můj velký oblíbenec v každou roční dobu," připojila se stejně jako mnoho dalších Jiřina Vejvodová.

Bude nový strom?

Je možné, že padlý strom nahradí jiný, volají po tom lidé. "Byl to jilm, ale jak dlouho tam stál, to nevím. Již ve čtvrtek mě kontaktovali lidé, zda bychom byli ochotni tam vysázet nový. První informace od kolegů zní, že by to problém neměl být," uvedl mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

