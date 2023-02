Šíří stará řemesla, zájem mladých o její kurzy ji samotnou překvapil

Monika Šavlová reportérka Tachovský deník

Většinu volného času tráví s jehlicemi nebo jehlou v rukách, u kolovrátku nebo tkacího stroje. Ruční práce jsou to, co ji nabíjí energií, proto ji mrzí, že čím dál více zájem o ně mizí. „Vše co umím, jsem se naučila od své babičky. A ráda to předám dalším generacím tak, jako to ona předávala mně,“ usmívá se Alžběta Stehlíková ze Stříbra.

Do kurzu malých švadlenek jezdí i dívky z okolí. | Foto: Deník/Monika Šavlová