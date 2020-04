Zvýšená hygienická opatření a provádění plošné desinfekce tu podle doporučení hejtmana a hygieniků ale potrvají minimálně do konce týdne. Zaznělo to na středeční videokonferenci krizového štábu se starosty obcí uvedených okresů.

„Situace se začíná měnit k lepšímu a podle posledních údajů počet uzdravených začíná převyšovat počet nakažených. Věřím, že se na tomto vývoji podílí i zavedení zpřísněných opatření v nejvíce postižených okresech,“ hodnotí situaci hejtman Josef Bernard a dodává, že i přes to, že se situace lepší, je na místě zachovat i nadále zvýšenou hygienu a také provádění plošné desinfekce v nejvíce postižených lokalitách. Stejný názor mají i zástupci KHS, kteří doporučují zachovat dosavadní postup do konce týdne. „V pondělí se znovu setkáme a ve spolupráci s KHS vyhodnotíme situaci a navrhneme další postup,“ dodává hejtman. Na webu KHS také začaly být uveřejňovány údaje o počtu uzdravených pacientů dle jednotlivých okresů. Například v okrese Domažlice ve středu odpoledne evidovali 328 nakažených a 87 uzdravených.

Dodávky desinfekce do obcí na Domažlicku, Klatovsku nadále zajišťují profesionální hasiči. Plošná dekontaminace míst, kde dochází k větší koncentraci osob, probíhá každých 24 hodin a většinou ji v obcích zajišťují dobrovolní hasiči.

Odběry vzorků indikovaných od krajských hygieniků stále provádí armádní týmy v sanitních vozech a určená odběrová místa. I po zavedení odběrů pro samoplátce je kapacita laboratoří na vyhodnocování dostatečná. "S ohledem na velký zájem samoplátců o odběry budou posíleny telefonní linky na objednání. Podrobnosti najdete na webu Nemocnic Plzeňského kraje," uvedla krajská mluvčí Alena Marešová.

Do poloviny května by měly do regionu dorazit poslední ohlášené dodávky ochranných pomůcek od ministerstva a také dodávka 15 000 kusů respirátorů, které si objednal na vlastní náklady Plzeňský kraj. V současné době mají zdravotníci a záchranáři možnost testovat ochranné nanomasky od plzeňské firmy WPA, u které kraj objednal dodávku 2 000 ks těchto masek.