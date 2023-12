Prioritou je zajistit bezpečnost všech lyžařů i obsluhy. Proto je nutno před dalším spuštěním nechat udělat nové revize strojní, provozní a samozřejmě také elektro. Musíme natřít sloupy, zajistit defektoskopii lan či dořešit legalizaci některých staveb v areálu. Pokud by město chtělo samo provozovat sjezdovku, muselo by na to mít dostatečnou personální kapacitu, a znamenalo by to například mimo jiné také zajistit proškolení obsluhy vleků. „V současné době sice přišla obleva, ale přesto se pokoušíme alespoň zprovoznit rolbu, aby se mohla využívat pro úpravu sjezdovky pro sáňkování a pro vytvoření a údržbu běžecké stopy ve chvíli, kdy znovu napadne sníh,“ uvedl dále starosta Přimdy.

Bez pomocníků, pro které je přimdská sjezdovka srdeční záležitostí, to nejspíš nepůjde. „Rád bych vytvořil tým nadšenců, kterým není osud sjezdovky lhostejný. Tímto apeluji na širokou veřejnost a věřím, že se tým nadšenců, kteří budou chtít pomoci sjezdovce na úkor svého volného času, najde,“ doufá Jan Junek s tím, že v příští sezoně 2024/25 by sjezdovka mohla opět přivítat milovníky lyžování či snowboardisty. „Pokud by sjezdovka začala opět fungovat, tak bychom tam s dcerou určitě rády opět jezdily. Lyžovaly jsme na ní už dříve a vždy jsme byly spokojené, nemáme to sem daleko. Dcera se chce naučit na snowboardu, takže by to měla za humny. Když letos sjezdovka fungovat nebude, i když bude sníh, bude nám to líto, ale důvody jsou jasné a chápeme je,“ řekla Ivana Dejlová z Kladrub.