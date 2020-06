Už v minulých letech škola rekonstruovala samotnou hlavní budovu, prostory pro praktickou výuku a zahájila opravu domova mládeže. Dokončením modernizace učeben se tak zařadí ke špičkově vybaveným středním školám v kraji. „Završíme tak svoji několikaletou práci na komplexní přestavbě, která se dotýkala nejen prostor pro výuku teorie, ale také všech praktických učeben a pracovišť,“ uvedl ředitel školy Josef Mára.

Jak dodal, s finanční podporou Plzeňského kraje zahájila škola rekonstrukci před dvěma roky a do závěru letošních prázdnin ji dokončí přestavbou tří zbývajících učeben v nejvyšším patře hlavní budovy. „Dříve rekonstruované třídy jsou již vybaveny počítači, moderní didaktickou technikou a IT přípojkami, pohodlným mobiliářem, vyvedené ve světlých barvách a příjemných tónech. Chceme, aby naše škola splňovala nejen současné požadavky na efektivitu vzdělávání, ale především aby se naši žáci cítili ve škole příjemně a také se do ní těšili,“ doplnil ředitel.

Jistým výsledkem modernizace jsou podle něj navýšené počty nových zájemců o vzdělávání ve škole. "Všechny z nich jsme provedli prostorami naší školy, seznámili je s technikou, ukázali jim, co ta technika dokáže a jak bude vypadat jejich školní den.“