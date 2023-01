Škola Jakuba baví. I když ve 14 letech leze kvůli závažné poruše jen po čtyřech

Čtrnáctiletý Jakub z Rokycanska se potýká s metabolickou poruchou, na kterou dosud neexistuje léčba. Jeho vývoj je kvůli tomu opožděný. Dosud pouze leze po čtyřech a problémy má i s komunikací. Přesto ale chodí do školy a rodiče dělají vše pro to, aby žil v rámci možností normální život. „Už se prý objevil lék, který je sice na něco jiného, ale mohl by alespoň pomoci. K nám do republiky by se mohl dostat za několik let, tak uvidíme, zda pomůže,“ řekla Deníku Jakubova maminka Radka.

Čtrnáctiletý Jakub z Rokycanska se potýká s metabolickou poruchou, na kterou dosud neexistuje léčba. Jeho vývoj je kvůli tomu opožděný. Je to ale velký bojovník. | Foto: Archiv rodiny