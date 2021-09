Škola v Hošťce přivítala osm prvňáků. Tolik už jich dlouho nebylo

An, Anežka, Eliška, Evička, Lukas, Matyáš, Misheel a Samuel. To jsou jména osmi prvňáčků, kteří ve středu poprvé zasedli ve školních lavicích v Základní škole v Hošťce. Do třídy přišli pro nezbytném otestování, kterému se děti podrobily hned po vstupu do školní budovy. Prostředí, do něhož přišly, ale není pro děti neznámé, do stejné budovy chodily donedávna do mateřinky. Kromě učitelek je ve škole také přibítala starostka obce Hana Sojková.

Zahájení nového školního roku v malotřídce v Hošťce | Foto: Deník/Jiří Kohout

Jak Deníku řekla ředitelka školy Jarmila Muchová, letošní zahájení školního roku je specifické právě v tom, že se děti musí před vstupem do třídy otestovat na onemocnění covid-19. "Samozřejmě v souvislosti s tím musíme dodržovat další daná pravidla," dodala s tím, že jinak se na chodu školy nic nemění. "Mění se vlastně pouze to, že letos máme významně hodně prvňáčků, tolik jsme jich nikdy neměli," doplnila vyučující Jana Urbanová. Základní škola v Hošťce má ve školním roce 2021/2022 tři třídy, osm prvňáčků, čtyři žáky druhé třídy a dva kluky ve čtvrté třídě. "Děti od pátého ročníku již dojíždějí do škol v Přimdě, poslední dobou jich také hodně jezdí do škol v Tachově," doplnila ředitelka. Škola má jednu hlavní učebnu, pro nový školní rok ale přibyla ještě jedna třída. "Vybudovali jsme novou malou tak zvanou rozvolňovací učebnu, kde se budou druháci a čtvrťáci učit hlavně matematiku a češtinu," uvedla dále Muchová. Rozvolňovací třída ale není jediným novým prostorem v budově školy v Hošťce, která je společná i pro mateřskou školu. V době lockdownu vybudovala škola novou ložnici pro školku, jejíž součástí je také sociální zázemí se záchodem. "Využili jsme k tomu prostory bývalého bytu, který už nebyl využívaný. Podařilo se nám také pořídit nový nábytek a koberec do školní třídy." Díky spolupráci se zřizovatelem, kterým je obec, se podle vedení školy rovněž daří poskytovat dětem kvalitní učebnice, pracovní sešity a další školní pomůcky. Rodiče si nemusí dělat starosti ani se svačinami, ty pro děti zajišťuje také škola.