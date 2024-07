„Tato akce navazuje na loňskou výstavbu víceúčelového hřiště, které bylo v areálu školy vybudováno,“ uvedl starosta Boru Rudolf Kodalík s tím, že město se snaží dbát i na samotný vzhled blízkého okolí školy a chtělo by v dohledné době vytvořit nejen pro žáky, ale i pro všechny návštěvníky hřiště důstojný areál a odpovídající zázemí. „Stávající chodníky byly v nevyhovujícím stavu, na přístupu do tělocvičny kompletně chyběly a byl tam jen dosypán štěrk,“ doplnil místostarosta města Jan Andrle.

Za sportovními aktivitami tak budou v nadcházejícím školním roce docházet školáci po nové zámkové dlažbě, do níž bude navíc zakomponován barevný vzor. Akce by měla být dokončena do 16. srpna 2024, náklady činí bezmála 800 tisíc korun bez DPH a jsou hrazeny z rozpočtu města.