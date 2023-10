Na návštěvu za seniory do domova v Panenské ulici vyrazili ve středu 4. října páťáci ze Základní školy Hornická v Tachově. Staroušky a stařenky potěšili připraveným pásmem písniček, básniček, tanečků a pohádkou, které se všem líbily.

Za seniory do domova v Panenské ulici vyrazily děti z pátého ročníku ZŠ Hornická. Potěšily je krátkým kulturním pásmem. | Foto: se svolením ZŠ Hornická

„Za seniory chodíme pravidelně. Myslím si, že je to přínosné pro všechny. Senioři se dobře pobavili, což nás moc těší. A myslím si, že právě děti by měly mít na paměti, že staří lidé nejsou na obtíž, jak to leckdy vypadá, ale že do naší společnosti patří a jejich zkušenosti a vyprávění jsou pro děti přínosem,“ řekla učitelka Petra Braunová, která žáky do domova doprovodila.

„Naši klienti se na tyhle akce velice těší. Při dětském vystoupení doslova zjihnou před očima. Jsem moc ráda, že k nám děti takto čas od času docházejí,“ řekla Deníku vedoucí domova Dana Jarošová.

