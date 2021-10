Jak Deníku řekl starosta Karel Fišpera, stavební povolení by měla radnice získat brzy a ještě v letošním roce začne stavět.

„Dětí máme v současné době ve Stráži a jejích místních částech tolik, že nutně třetí třídu potřebujeme,“ uvedl starosta s tím, že spádově do mateřinky patří ještě děti ze Starého Sedla a Třemešného.

Investice do přístavby bude přes sedm milionů korun. Nová třída vznikne nástavbou do patra. Kromě toho se počítá s revitalizací venkovní části areálu, jiným systémem vytápění a s novým parkovištěm.

„Začínat by se mělo ještě letos, hotovo by mělo být do konce srpna tak, abychom v září novou třídu otevřeli,“ dodal starosta. V současné školce jsou dvě třídy s celkovou kapacitou 52 dětí, nová třída bude mít kapacitu 26 dětí.